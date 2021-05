Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti annunciano lo sciopero di 24 ore al Terminal Rinfuse insieme alla Rsa dalle 6 del mattino di giovedì 6 maggio alle 5.59 del 7 maggio.

Dopo dell’incontro tenutosi in Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale il 3 maggio 2021 i sindacati hanno ritenuto non soddisfacenti le risposte dell’azienda sui temi della sicurezza riguardanti le problematiche connesse alla movimentazione e stoccaggio dell’ossido di Waelz che si aggiungono alle varie questioni già presenti nel terminal dovute alla mancanza di investimenti dedicati all’ammodernamento dei mezzi, ormai vetusti, utilizzati per la movimentazione delle merci così come la pulizia delle banchine.

“Quanto sopra – si legge in una nota – è confermato anche da interventi della Asl che rilevano criticità dovute alla polverosità delle calate e considerano insufficienti le macchine spazzatrici ad oggi in funzione. Riteniamo le argomentazioni presentate dall’azienda non sufficienti rispetto all’importanza dei temi da noi sollevati pertanto le scriventi Organizzazioni sindacali unitamente alla Rsa a seguito dell’assemblea dei lavoratori del terminal rinfuse effettuata in data odierna che si è espressa all’unanimità confermano lo sciopero dichiarato il 23 aprile 2021”.