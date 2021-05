Nonostante la pandemia e le sue gravi conseguenze per la mobilità e il settore dei trasporti, Tpl Linea, l’azienda di trasporto pubblico locale nella provincia di Savona, guarda con decisione al futuro e ai mezzi ad alimentazione elettrica.

In questi giorni l’azienda di trasporto savonese ha svolto alcune prove tecniche grazie all’arrivo di un nuovo modello: l’E60 elettrico, che rientra nella gamma degli autobus elettrici “Rampini” insieme all’E80, già attivi in diverse realtà europee.

L’E60, progettato per la trazione elettrica, è un vero autobus urbano da 6 metri, a pianale ribassato e posto per disabile, piccolo fuori e grande dentro, costruito per girare a zero emissioni nelle strade più strette dei centri storici. Ha la possibilità di portare fino a 35 passeggeri disponendo di una grande maneggevolezza e un’ottima autonomia.

Tutto il sistema di trazione elettrica, che utilizza celle litio ferrite, è interamente studiato e realizzato dalla Rampini insieme con il controllo delle batterie; anche il monitoraggio delle singole celle è affidato a un sofisticato sistema di gestione (BMS).

Dal deposito savonese di Tpl Linea il mezzo ha svolto un percorso che ha toccato la Torretta, piazza Mameli, piazza Aldo Moro – stazione Fs – e piazza Saffi, ovvero un contesto urbano cittadino nel quale il bus elettrico trova la sua naturale vocazione.