Quattro percorsi e dieci palazzi. Venerdì 14 maggio, sabato 15 maggio e domenica 16 maggio a partire dalle 10, quattro visite guidate ufficiali in programma nell’ambito dei Rolli Days 2021.

Sono organizzate da Explora, brand di Arm Srls. Quattro itinerari diversificati per bambini, ragazzi e adulti alla scoperta dei palazzi nascosti.

1. Rolli Segreti: un percorso diurno di 5 palazzi (Daniele Spinola, Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli) che si snoda lungo un itinerario di un’ora e mezza da via Garibaldi fino al Porto Antico. Il palazzo di Daniele Spinola rivelerà le sale affrescate da Domenico Parodi con motivi mitologici che rimandano all’esuberante autore, che secondo un aneddoto del periodo morì a causa dello “smoderato uso del cioccolatte”. La dimora di Pietro Doria come una piccola perla tra i caruggi dell’antica Domoculta svelerà la sua alcova, il “pregadio” e il suo giardino nascosto. Palazzo Grillo mostrerà il grande talento di Giovanni Battista Castello detto il “Bergamasco”, grande protagonista del Cinquecento genovese. Chiuderanno il percorso Palazzo Serra Gerace con i suoi stucchi dorati e gli affreschi di Jacopo Boni e Paolo Gerolamo e Palazzo Pinelli con uno splendido atrio decorato a “laggioni” e un inedito affresco cinquecentesco.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 dalle ore 10:00 alle ore 16:00

Prezzo Rolli Segreti: 12 euro a persona

2. Rolli Mai Visti: dalle ore 17:00, i segreti dei Palazzi si mischiano con i segreti della città e, verso il tramonto, parte un suggestivo percorso di circa 2 ore che si arricchisce con altri capolavori nascosti in palazzi inaspettati (Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli, Alessandro Giustiniani, Marcantonio Sauli, Lorenzo Cattaneo, Cattaneo Della Volta, Chiesa Santi Cosma e Damiano, Soprani). Ospiti speciali saranno i proprietari dei palazzi che accoglieranno i visitatori nelle loro case private e nei loro uffici. Grazie allo speciale “boletto” consegnato alla partenza, si esplorerà l’antica Platealonga che rivelerà i suoi atrii affrescati o decorati con sculture marmoree. Un affresco inedito di paesaggio della colonia genovese di Scio, un salone ancora oggi illuminato a candela in una dimora settecentesca saranno la conclusione ideale di un viaggio sorprendente. Nell’atrio di Palazzo Lorenzo Cattaneo, Andrea Pinto, presidente dell’associazione Palazzi dei Rolli racconterà l’avventura che ha portato Genova a diventare sito UNESCO. Una vera e propria “chicca” del percorso sarà la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano gioiello del Medioevo genovese aperta in esclusiva serale.

Venerdì 14/5, sabato 15/5 e domenica 16/5 dalle 17:00 alle 19:30

Prezzo Rolli Mai Visti: 20 euro a persona

3. Rolli Kids: attività dedicata ai bambini dai 6 ai 9 anni con l’ingresso in due Palazzi (Domenico Grillo, Ducale). Una caccia al tesoro col naso all’insù alla ricerca di dettagli e particolari nascosti dagli artisti negli affreschi; un viaggio che si trasforma in gioco attraverso la storia, l’arte e le curiosità per esplorare divertendosi con diploma finale di esploratore del tesoro.

Per ogni prenotazione si richiede la presenza di un accompagnatore adulto e di portare la propria penna e/o matita.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 alle ore 10:30 e 14:30

Prezzo Rolli Kids: 10 euro a persona

4. Rolli Junior: attività dedicata ai ragazzi dai 10 ai 12 anni con l’ingresso in due Palazzi (Domenico Grillo, Ducale). La guida fornirà tutti gli indizi per scovare i dettagli segreti nascosti in quadri, facciate e portali. Come veri esploratori urbani i ragazzi potranno scattare le foto e ottenere il “diploma di esploratore”.

Per ogni prenotazione si richiede la presenza di un accompagnatore adulto e di portare la propria penna e/o matita.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 alle ore 12:00 e 16:30

Prezzo Rolli Kids: 10 euro a persona

Tutti i percorsi seguono il protocollo visite sicure e nei prezzi dei biglietti è incluso il sistema di radio guide. Si consiglia di portare i propri auricolari con attacco universale jack. Tutte le attività si concluderanno inderogabilmente alle ore 21:30 (salvo variazioni normative). In caso di variazioni normative che precludano la possibilità di effettuare i percorsi, i tour pre-acquistati saranno interamente rimborsati. Le visite sono svolte da esperte guide turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria.

Punto di partenza dei tour: Spazio Creativo MaddAlive 20r– Vico della Chiesa della Maddalena – angolo Via Garibaldi 8

I Palazzi privati: Daniele Spinola, Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli, Alessandro Giustiniani, Marcantonio Sauli, Lorenzo Cattaneo, Cattaneo Della Volta, Soprani.