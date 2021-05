In occasione dell’edizione dei Rolli Days in programma da venerdì 14 a domenica 16 maggio saranno in vigore temporanee modifiche alla circolazione veicolare in via Garibaldi e nelle vie limitrofe sottostanti, via Cairoli, piazza della Meridiana, piazza delle Fontane Marose, via Interiano, via XXV Aprile e via Balbi. Nel dettaglio i provvedimenti previsti:

Venerdì 14 maggio dalle 13 alle 21, sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 7 alle 21 sarà temporaneamente istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli pubblici e privati.

Inoltre, venerdì 14 maggio dalle 15 alle 21, sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 21 sarà temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare a eccezione dei veicoli di soccorso impegnati in attività di pronto intervento e quelli appartenenti a Forze dell’Ordine e all’Azienda Mediterranea d’Igiene Urbana (Amiu), a quelli afferenti all’organizzazione dell’evento, ai mezzi destinati o in uso a persone invalide, ai veicoli pubblici e/o privati per il trasporto di persone da/per gli alberghi ubicati nelle strade menzionate e collegate, a quelli degli aventi titolo da/per le proprietà carrabili laterali, ai mezzi autorizzati per le celebrazioni di matrimoni presso il palazzo Comunale ed a velocipedi o monopattini.

Tutti gli orari indicati potranno comunque essere estesi sino a cessate esigenze o necessità connesse al regolare svolgimento della manifestazione.

Per quanto riguarda il servizio Amt, a seguito della chiusura al transito veicolare di piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Balbi, venerdì 14 maggio dalle 15 alle 21, sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 21, le linee 20, 32, 34, 35, 35/ e 36 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 20. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 32. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguiranno per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 34. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, salita Provvidenza dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 36. Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.