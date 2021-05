Con l’approvazione dell’ultimo decreto legge del consiglio dei ministri, via libera all’apertura dei negozi dei centri commerciali nei festivi e prefestivi a partire da sabato 22 maggio.

Fino allo scorso weekend potevano rimanere aperti solo i servizi essenziali (come parafarmacie, farmacie, supermercati presenti all’interno di questi complessi).

Per quello che riguarda i centri commerciali del circuito Coop Liguria, a Genova tra Aquilone, Centro Bisagno, Il Mirto, Centro Europa saranno 66 i negozi aperti. Considerando l’intera provincia vanno aggiunti I Leudi di Carasco con altri 14 punti vendita e Le Lampare di Arenzano con 16 punti vendita. Per un totale di 96 negozi che affiancheranno i supermercati e ipermercati Coop Liguria che non hanno mai chiuso in questo periodo.

Il primo provvedimento sulla chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi risale al dpcm del 3 novembre 2020 e la limitazione è rimasta invariata in tutti i provvedimenti successivi adottati. Significa che i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana da oltre sei mesi.

“Abbiamo garantito la massima sicurezza all’interno delle nostre strutture nei periodi più difficili della pandemia, lo abbiamo continuato a fare in questo periodo sia nelle giornate di massima affluenza che nei week end di quasi totale chiusura – spiegano in una nota congiunta Paolo Picardi, Alice Pini e Andrea Pozzo, rispettivamente direttori dell’Aquilone, I Leudi e degli altri centri commerciali a Genova e Arenzano – Domani alzeremo ulteriormente il nostro livello di attenzione per confermare come i nostri centri commerciali siano in grado di accogliere migliaia di persone con i più moderni sistemi di controllo. I nostri clienti ci hanno espresso molte volte il rammarico di non poter frequentare i negozi e le strutture dei nostri centri commerciali proprio nelle giornate di maggior tempo libero, siamo sicuri che domani saranno in tanti a sfruttare questa occasione di ritornare”.