Il settore Tutela del Paesaggio della Regione Liguria ha espresso parere negativo alla richiesta di ricerca mineraria denominata Monte Bianco-Energia Minerals nella zona del Tigullio per minerali di rame, oro, argento, zinco, piombo.

La richiesta era stata presentata il 17 marzo scorso dalla società Energia Minerals per effettuare ricerche nei Comuni di Casarza Ligure, Ne, Sestri Levante, Castiglione Chiavarese, Maissana e Varese Ligure, al Ministero della Transizione Ecologica che sta effettuando la valutazione di impatto ambientale.

Attraverso gli approfondimenti del settore regionale, necessari per la definizione della VIA nazionale, si legge in una nota della Regione, «sono emersi elementi negativi, motivati dalle esigenze di tutela di un paesaggio, particolarmente pregiato e sensibile».

«Ringrazio il settore tutela del paesaggio e demanio marittimo per il prezioso lavoro svolto per stilare una relazione – commenta l’assessore alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola – che auspico possa essere recepita dal Ministero della Transizione Ecologica. La nostra posizione è molto chiara: non siamo contro l’apertura di attività estrattive, ma riteniamo che in primis il nostro fragile paesaggio debba essere tutelato e rispettato, ascoltando il grido di allarme lanciato anche dai sindaci interessati».