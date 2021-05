I verificatori titoli di viaggio di Amt hanno svolto ieri a Rapallo la settimanale verifica intensiva per il controllo delle linee provinciali: controllati tra le 14 e le 16 117 passeggeri, riscontrate 9 situazioni irregolari per mancanza di valido titolo di viaggio. Il tasso di evasione è stato del 7,7%. 4 dei 9 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50. La verifica è proseguita fino alle 18 a Zoagli e a Santa Margherita Ligure.

I controlli ad alta visibilità si sono svolti presso il capolinea bus di piazza delle Nazioni, a Rapallo. All’inizio della verifica erano presenti anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco e il presidente di Amt, Marco Beltrami. La lotta all’evasione tariffaria è un’attività strategica per l’azienda e ha come obiettivo di tutelare coloro che utilizzano correttamente il trasporto pubblico e fare da deterrente rispetto a chi tenta di viaggiare in modo irregolare.

Gli otto verificatori, urbani e provinciali, hanno controllato le linee 7 (Rapallo- Santa Margherita), 75 (Rapallo- Recco – Genova), 98 (Santa Margherita- Rapallo-Chiavari- Lavagna- Sestri – Casarza) e le linee per le frazioni collinari di Rapallo.

Il programma di controlli sui mezzi pubblici, che comprende attività ordinarie svolte quotidianamente e verifiche intensive, proseguirà con regolarità anche nelle prossime settimane nelle diverse aree del territorio cittadino e metropolitano.