A due anni e mezzo dalla mareggiata che lo ha completamente distrutto, sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e per la costruzione della diga foranea del porto turistico Carlo Riva di Rapallo. Gli interventi di ripristino del porto erano già stati annunciati a fine gennaio, poi slittati a causa di iter burocratici particolarmente rigidi.

I lavori sono finanziati dalla Bizzi & Partners, tramite una società creata ad hoc, Argo, che ha affidato a sua volta i lavori a un’associazione temporanea d’impresa, guidata dalla Savarese Costruzioni. A impegnarsi nella realizzazione delle opere anche la Ptir, Porto Turistico Internazionale di Rapallo, che detiene la concessione fino al 2056.

«Da parte nostra – spiega Davide Bizzi, ad di Bizzi & Partners – l’impegno è quello di eseguire le opere nel minor tempo possibile. Chiedo a tutti di avere pazienza e di aiutarci: cercheremo di creare meno disagi possibili alla città e di concludere tutto nei tempi stabiliti». Tra due anni Rapallo potrà riavere la sua infrastruttura portuale: i lavori avviati oggi sono stati preceduti da una serie di attività propedeutiche. In base all’iter, la prima parte delle opere a essere completata, nel 2022, sarà quella marittima: a settembre inizieranno i lavori sulla diga foranea.

Seguiranno poi una serie di attività sulla parte a terra: «Non stiamo realizzando solo un nuovo porto – precisa Bizzi – L’idea è quella di realizzare anche una serie di altri servizi legati alle attività portuali, cosa che oggi fa davvero la differenza in questo settore. Stiamo portando avanti accordi commerciali con aziende della nautica, e non solo, per far sì che questo porto possa lavorare tutto l’anno. Stiamo lavorando anche per inserire Rapallo tra alcuni eventi sportivi di livello nazionale. Ci riserviamo di presentare il nostro programma tra 3-4 mesi».

Oltre alla messa in sicurezza del porto Carlo Riva, l’obiettivo è anche quello di «rassicurare i creditori della Ptir, anche grazie all’accordo con il gruppo Bizzi: sarà importante ritrovare un equilibrio e far sì che la Ptir possa riprendere le sue attività», spiega Salvatore Sanzo, presidente del nuovo cda di Ptir, riferendosi ai contenziosi aperti con gli armatori che in questi anni non hanno potuto usufruire dei loro ormeggi al porto di Rapallo o che avevano affidato alla Ptir lo smaltimento delle barche affondate a causa della mareggiata.