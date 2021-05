Martedì 25 maggio si svolgerà la sfida tra otto scuole della Liguria in competizione per rappresentare la regione nella gara italiana per il Premio Scuola Digitale, l’iniziativa del ministero dell’Istruzione che promuove l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale.

A partire dalle 10, in modalità ibrida da Palazzo Ducale, le scuole si sfideranno a colpi di virtual tour, “merende digitali”, stampe 3D, salotti letterari online, tavole periodiche interattive, sistemi per monitorare la qualità dell’aria e per fare musica insieme ma a distanza. Ricchissimo è il panorama dei progetti selezionati nelle sfide provinciali delle ultime settimane.

In gara sono rimaste quattro scuole del primo ciclo (Isa1 della Spezia, I.c. Savona II S. Pertini, I.c. Cornigliano Genova, I.c. Littardi di Imperia) e quattro istituti superiori (Cardarelli della Spezia, Ferraris-Pancaldo di Savona, Liceti di Rapallo e il Polo tecnologico imperiese). Due scuole per ogni provincia.

La manifestazione, realizzata dalla Scuola-Polo regionale Liceti di Rapallo che opera in sinergia con il ministero e con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria, sarà presentata da Roberto Rasia dal Polo, giornalista e presentatore, genovese doc trasferitosi a Milano. Ospiterà anche l’intervento di Marina Grisoni, Ministero dell’Istruzione; Ilaria Cavo, Assessore alla scuola e alle politiche giovanili di Regione Liguria; Ettore Acerra, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale; Michele Scarrone, vicedirettore generale Formazione e Istruzione presso Regione Liguria; Maria Fontana, responsabile attività didattiche di Palazzo Ducale; Norbert Künkler, dirigente scolastico del Liceti.

Oltre alla presentazione dei progetti in gara, la manifestazione prevede occasioni di interazione e partecipazione da parte degli studenti e del pubblico.