Il Gruppo Orsero ha deciso la predisposizione di un piano strategico Esg (Environmental, social and governance) per il periodo 2022-2025 e la creazione della relativa funzione aziendale. Il dipartimento, a diretto riporto degli amministratori delegati, sarà costituito da due risorse con esperienza accademica e professionale in tema di sostenibilità e si occuperà di sviluppare e implementare i progetti dedicati alla crescita sostenibile del Gruppo e della redazione della Dnf (bilancio di sostenibilità).

Orsero ha inoltre siglato un accordo con Mesa srl, società attiva nel mondo dell’innovazione tecnologica nata all’interno del Legino University Campus dell’Università di Genova, per l’implementazione del software Impact.

La piattaforma, certificata secondo lo standard internazionale Gri, permetterà di efficientare i processi per la realizzazione del bilancio di sostenibilità grazie all’implementazione digitale di strategie e piani di sostenibilità, il monitoraggio costante degli obiettivi raggiunti e la rendicontazione dei risultati.

Raffaella Orsero, vicepresidente e Ceo di Orsero commenta: «Sono due anni che realizziamo il bilancio di sostenibilità che rendiconta tutte le iniziative fatte dalle società del nostro Gruppo in ambito di sostenibilità. Quest’anno abbiamo deciso di fare un ulteriore passo in avanti perché crediamo che la sostenibilità sia un tema strategico e distintivo per la nostra azienda. Con la creazione della nuova funzione aziendale dedicata ai temi Esg vogliamo lavorare alla predisposizione di un piano strategico pluriennale che porti valore al Gruppo e che definisca degli obiettivi sfidanti e precisi, condivisi da tutte le persone che lavorano in Orsero, da raggiungere insieme».