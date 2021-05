Si è insediata questa mattina la Commissione speciale con funzioni di studio sul Next Generation Eu (Ngeu) in Regione.

Nel corso della seduta, con una votazione a scrutinio segreto, Davide Natale (Pd-Articolo Uno) è stato eletto presidente e Giovanni Boitano (Cambiamo con Toti presidente) è stato eletto vicepresidente.

I lavori sono stati coordinati dal presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei.

Clicca qui e qui per ulteriori informazioni su Next Generation Eu, il pacchetto di misure per la ripresa post Covid-19 in Europa.