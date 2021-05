Music for peace raccoglie farmaci in aiuto alla popolazione civile palestinese stremata dalla guerra.

I farmaci devono essere assolutamente in confezioni integre e con scadenza da gennaio 2022.

La consegna deve avvenire entro e non oltre il 28 maggio presso la sede di Music for peace, in caso contrario non l’organizzazione non avrebbe il tempo necessario per preparare i materiali per la missione.

Ecco le medicine richieste