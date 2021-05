Domani, giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 15, si terrà il webinar di presentazione dell’iniziativa “Made in Italy”, la vetrina su Amazon.it per consentire anche alle imprese liguri di vendere online i propri prodotti in Italia e nel mondo, oltreché beneficiare, grazie all’accordo con l’Agenzia Ice, di importanti investimenti pubblicitari

All’incontro, organizzato da Liguria International in collaborazione con le Camere di Commercio e le associazioni di categoria del territorio, parteciperanno: l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti, il presidente dell’Agenzia Ice Carlo Ferro, i manager di Amazon Italia e il presidente di Liguria International Ivan Pitto.

Si potrà seguire seguire la diretta streaming a questo link