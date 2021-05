Il ponte sulla Darsena di Pagliari alla Spezia è stato messo in sicurezza. Gli abitanti della palazzina prospicente il ponte sulla Darsena Pagliari ed evacuati dai vigili del fuoco dopo il cedimento del ponte per questioni di sicurezza, oggi potranno così fare rientro nelle loro abitazioni e lasciare l’hotel del centro città dove erano stati ospitati a spese dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Nel frattempo, gli uffici dell’AdSP hanno emesso due nuove ordinanze per alleviare i disagi ed agevolare il lavoro delle aziende che operano all’interno della darsena Pagliari.

Sono state predisposte due aree di alaggio e varo provvisori delle imbarcazioni che potranno essere utilizzate nei giorni che saranno necessari a ripristinare l’uso del canale che dalla darsena conduce al mare. Una si trova in prossimità della darsena, per le imbarcazioni più grandi, e una su Molo Italia per quelle di dimensioni più ridotte.