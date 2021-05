Il Teatro Civico della Spezia informa che, per quanto riguarda le quote abbonamento alla Stagione di Prosa 2019/2020 non godute in virtù delle variazioni alla programmazione dovute all’emergenza Covid-19, gli abbonati avranno tempo fino a lunedì 31 maggio per richiederne il rimborso, previo appuntamento con il botteghino.

Sarà possibile telefonare da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle 12, allo 0187-727521. Il teatro ricorda di conservare i titoli acquistati, che in ogni caso dovranno essere presentati alla biglietteria per ottenere il rimborso.

È inoltre possibile utilizzare il titolo in proprio possesso come voucher da scontare sulla prossima stagione in abbonamento del Teatro Civico.