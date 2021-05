Prosegue il programma dei lavori di riqualificazione dei quartieri della Spezia. Oggi parte il cantiere allestito per i lavori di recupero dell’area ex Malco in via del Canaletto, all’incrocio con viale S. Bartolomeo, dove sorgerà un nuovo parcheggio pubblico e un’area verde attrezzata per i ragazzi.

«Finalmente il via al cantiere per il recupero dell’area ex Malco che consentirà un’importante riqualificazione del quartiere del Levante che la cittadinanza aspettava da tempo − dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini − Oltre un milione di euro stanziati per dismettere l’area artigianale, effettuare la bonifica e riqualificare la zona dotandola di importanti servizi quali parcheggi e aree verdi. Si restituisce ai cittadini una importante porzione di territorio per rendere ancora più vivibile un quartiere interessato da zone residenziali, imprese e attività commerciali».

L’ex Malco è un’area dove in passato si sono svolte attività di lavorazione di materiali ferrosi. Da circa 20 anni l’area è abbandonata per le difficoltà da parte degli originari proprietari a eseguire la bonifica. Oggi l’amministrazione comunale, nel piano di recupero di tutte le aree degradate della città, dà inizio ai lavori di bonifica e di recupero di una parte della Spezia che troverà nuove funzioni a beneficio dei cittadini e del decoro urbano.

Una riqualificazione che parte da lontano, con l’esproprio da parte del Comune delle aree che il proprietario non ha provveduto a bonificare. Dopo anni di lavorazioni di metalli senza cautele, l’area ex Malco è risultata inquinata, registrando concentrazioni di metalli oltre i valori di legge.

L’impresa incaricata dei lavori di riqualificazione si occuperà della completa bonifica dell’area, quindi si dedicherà alla realizzazione del nuovo parcheggio e dell’area verde urbana. I nuovi spazi saranno dotati di tutti i gli accorgimenti moderni ed ecologici quali: arredi provenienti dalla filiera sostenibile, pubblica illuminazione a led per la riduzione dei consumi e la massima luminescenza, colonnine di ricarica per auto elettriche, wi- fi, videosorveglianza per la sicurezza, isole di aggregazione all’aperto dove i ragazzi utenti della biblioteca vicina potranno ricaricare gratuitamente telefonini e tablet, leggere libri, stare insieme nel verde urbano. I parcheggi saranno gratuiti per i cittadini.

L’importo dei lavori ammonta a 930 mila euro circa e l’investimento complessivo stanziato dal Comune è di 1.250.000 euro (lavori aggiudicati a 736.409,67 euro oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 27.489,36 euro oltre iva a norma di legge).

La consegna finale dell’opera al Quartiere del Canaletto è prevista per la prossima primavera, dopo un anno di lavori.