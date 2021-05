Questo pomeriggio il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi si sono recati al Parco della Rimembranza, memoriale della Grande Guerra, per dare l’avvio ai lavori di riqualificazione.

Le opere previste in progetto consistono nell’esecuzione di una serie di interventi volti alla riqualificazione, all’efficientamento e alla valorizzazione del Parco della Rimembranza così da poter permettere una fruizione migliore del luogo da parte della collettività e consisteranno per la precisione in:

lavori volti al ripristino della scalinata adiacente alle mura con pulizia della stessa riempimento delle gradonate con materiale arido uguale all’esistente, pulizia delle canalette esterne;

– ripristino della pavimentazione e della cordolatura dei vialetti interni al parco utilizzando la solita tipologia di materiale esistente così come la medesima tipologia costruttiva, al fine di eliminare avvallamenti, e/o superfetazioni che possano essere di intralcio al normale transito pedonale;

– sostituzione dei cestini aperti in metallo con installazione di nuovi bidoncini a “siluro” uguali a quelli già presenti in loco, al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti e l’eventuale spargimento degli stessi da parte di animali selvatici;

– interventi di manutenzione sulle panchine esistenti e ove necessario la loro sostituzione attraverso nuove panchine con le medesime caratteristiche;

– ripristino della recinzione metallica perimetrale con sostituzione della parti danneggiate e/o ammalorate, mantenendo il solito disegno e le caratteristiche architettoniche che presenta;

– ripristino delle cancellate di accesso al parco;

– pulizia del laghetto esistente;

– sostituzione della recinzione ammalo rata, posta sopra il laghetto;

– – sostituzione dei giochi metallici presenti nel parco con installazione di nuovi giochi lignei che ben si inseriscono all’interno del contesto in cui si andranno a collocare, valorizzando ancor di più l’area verde;

– sostituzione della fontana posta all’accesso al parco, con installazione di nuova fontana tipo storico;

– rifunzionalizzazione degli impianti di adduzione e scarico delle acque;

– realizzazione di impianto di illuminazione pubblica utilizzando supporti e apparecchi illuminanti uguali a quelli previsti, e approvati dalla soprintendenza, da installare nel progetto parco delle mura;

– esecuzione di opere verdi, consistenti nello sfalcio, abbattimento alberature malate, piantumazione di nuove piante, potatura, pulizia generale del parco,

– installazione di pannellatura informativa e valorizzazione della freccia rappresentativa dei caduti in guerra presente nel parco;

– pulizia dell’area a parcheggio adiacente al parco con rimozione di vecchie attrezzature abbandonate.

Naturalmente gli interventi che si andranno ad eseguire terranno conto del contesto in cui saranno realizzate e si cercherà di mantenere, per quanto possibile, caratteristiche costruttive, architettoniche e ambientali presenti nel parco.

L’importo dei lavori è pari a 726.000 euro, finanziato con il Fondo strategico di Regione Liguria

Il “Parco della Rimembranza” disegnato dal pittore prof. Felice del Santo e costruito dall’agronomo municipale Alfredo Bartolozzi, nel 1923 è sorto sulla collina di Gaggiola, fu recintato da una cancellata in ferro aperta sulla allora via Militare e a ciascuno dei 540 Caduti della Grande Guerra fu consacrato un albero: cipressi sulla cima, querce, pini, tigli, lauri sulle pendici; dinanzi ad ogni albero fu piantata una lancia a sostegno di una targa che portava il nome del Caduto. Il Parco si articola in aderenza alla cinta muraria della Spezia, edificata tra il 1887 e il 1889 per costituire un presidio difensivo terrestre della Spezia piazzaforte marittima. Lo sviluppo della cinta, si articola da Levante a Ponente, da Porta Rocca, attraverso il colle dei Cappuccini, spianato nel secondo dopoguerra, risalendo il crinale fino alla Porta Castellazzo, per poi discendere verso Ponente fino a Porta Genova e, superata la collina di Gaggiola e il nucleo periferico di Pegazzano, concludersi in località Buggi, per ricongiungersi alla cinta muraria dell’Arsenale.