La Ossh Multifunctional Handle realizzata dall’azienda di Sori F.lli Razeto & Casareto è stata insignita del Silver A’ Design Award nella categoria Furniture Accessories, Hardware and Materials Design da parte dell’International Design Academy, la giuria del A’ Design Award & Competition composta da membri della stampa di fama internazionale, designer affermati, accademici leader e imprenditori di spicco.

L’A’ Design Award è il maggiore riconoscimento per il design e il più influente nel mondo, presentato ogni anno in Italia.

«È un grande onore per noi ricevere questo prestigioso riconoscimento e vorremmo ringraziare tutti i nostri amici e partner per il loro continuo supporto e aiuto lungo il percorso. L’A’ Design Award riconosce l’eccellenza del design sulla scena internazionale» commenta Giangi Razeto in una nota.