Operatori professionali del Comune di Genova offriranno alle famiglie orientamento e informazioni sui servizi, le risorse, le opportunità e le diverse agevolazioni economiche messe a disposizione dalle istituzioni.

Si tratta dell’InformaFamigliaGenova che sabato 15 maggio – in occasione della Giornata Internazionale della famiglia, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994 – darà il via alla diffusione di opuscoli e locandine redatti in più lingue, per far conoscere il servizio.

La consegna del materiale informativo coinvolgerà primariamente i servizi educativi, culturali e socio assistenziali della città.

Oltre a uno sportello in presenza presso l’Agenzia, l’InformaFamigliaGenova può essere raggiunto grazie a una pagina all’interno del sito del Comune di Genova , alla mail informafamiglia@comune.genova.it, o telefonicamente ai numeri 010.5572647 / 339.7986093 / 334.1049983.