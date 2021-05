Sono 20 le società di capitali in Liguria a essere state premiate nell’ambito dell’inchiesta realizzata dal trimestrale Industria Felix Magazine, in supplemento con Il Sole 24 Ore, realizzata in collaborazione con Cerved.

L’inchiesta, presentata questa mattina in un evento digitale, ha analizzato 55 mila bilanci di società di capitali, di cui 40 mila con sede legale in Piemonte, 14 mila in Liguria e poco più di mille in Valle d’Aosta. Sono state premiate complessivamente 62 imprese, di cui 20 con sede legale in Liguria.

16 sono a Genova: Costa Crociere, Deref, Docks Lanterna, Ebit, Eura Food, Genova Industrie Navali, Navalimpianti, Nume, Officine Meccaniche Navali E Fonderie San Giorgio Del Porto, P.L. Ferrari & Co, Polypipe Italia, Rina, Silomar Ente Servizi Marittimi Silos Liquidi E Affini, Spinelli, Tecnotatti, Wesii.

Due a Imperia: Arimondo, Aurelia Car. Infine, Villa Isa alla Spezia ed Ecogrid a Savona.

Qui tutte le motivazioni dei riconoscimenti.