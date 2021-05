Con le nuove aperture, il Porto Antico ritorna al centro dell’attenzione per il tempo libero dei genovesi e la voglia di scoperta dei primi turisti.

Tra le ultime novità, in ordine di apparizione, l’apertura di “Foocaccia” al modulo 3 dei Magazzini del Cotone: un nuovo punto di ristorazione dedicato allo street food di qualità, con proposte diversificate da mattina a sera. E dopo lunga attesa, riapre, dal 20 maggio, anche la multisala The Space, con un’ampia offerta di titoli per cinefili di tutte le età, dal film d’autore al teen drama al film di animazione.

L’Acquario e la mostra Fantacinema macinano presenze in tutta sicurezza; i tavolini bord-de-mer di bar e ristoranti sono apparecchiati per pranzi, cene ed happy hour. Sui moli le barche sono tirate a lucido per le prime uscite in mare e i superyacht sono pronti per la stagione delle crociere nel Mediterraneo; all’aperto continua all’aperto l’attività della palestra Raider Crossfit.

Inoltre, nei weekend, dal Porto Antico salperanno i battelli dei Consorzi Liguria Viamare e Golfo Paradiso per la visita del porto, le escursioni a Camogli, San Fruttuoso e le Cinque Terre, ma anche per le attività di whale watching, in avvistamento di delfini, stenelle e capodogli nel triangolo magico del “Santuario dei Cetacei”.

Nuova collocazione anche per le informazioni turistiche (Iat), non più in palazzina San Giobatta, ma mei pressi della biglietteria dell’acquario, punto di partenza anche per i tour di Genova a piedi. Per le visite del Porto Antico e della città a bordo dei Segway la partenza è, invece, in piazzale Mandraccio. Dall’1 giugno riapre la piscina in testa ai Magazzini del Cotone, dal 14 al via anche i corsi di aquagym.

«In sicurezza e guardando con ottimismo agli eventi dell’estate. È così che riparte il Porto Antico di Genova – afferma il presidente Mauro Ferrando – senza dimenticare le attività di servizio che la società svolge ai Magazzini del Cotone dove sono allestite aule del Tribunale, a Porta Siberia attualmente ancora impegnata per i test Covid), e nel padiglione Jean Nouvel, con l’hub vaccinale tra i più importanti d’Italia».

Tra gli appuntamenti più attesi, dal 16 al 20 giugno, l’arrivo della prima edizione di Ocean Race Europe, una “anteprima” della Grand Finale di Ocean Race prevista nel 2023. Nelle aree del Porto Antico saranno ospitati la flotta delle barche partecipanti e un villaggio dedicato alle attività educative, sportive e di intrattenimento, allestito con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Dall’1 luglio via libera anche all’attività del Centro Congressi, già ripartito con i concorsi pubblici da qualche tempo grazie alle ampie sale in grado di accogliere eventi della massima rilevanza nel rispetto dei protocolli di sicurezza.