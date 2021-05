Il Crai di via Aurelia 490 diventa Crai Extra: oltre 1100 metri quadrati di spazio espositivo completamente ristrutturato nei quali si collocano pescheria, enoteca, caseificio, macelleria, gastronomia e una panetteria che offre pane e prodotti freschi ogni giorno.

Si tratta del terzo punto vendita della famiglia Del Balzo, già proprietaria di altri due punti vendita Crai in città, quello di Via Trento e Trieste 7 e quello di Via Doria 30, anch’esso completamente rinnovato di recente.

Un grande investimento per Codè Crai Ovest in Liguria, dove l’insegna è presente in tutte le province con un totale di 26 punti vendita. La cooperativa, che oggi conta più di 300 punti vendita nell’Italia Nord occidentale, punta sulla regione con un piano di espansione che porta un continuo impulso all’economia e all’occupazione locale.

Solo a Loano Crai conta 4 punti vendita. Oltre a quelli già citati è presente anche il negozio di Via Aurelia 126 di proprietà della famiglia Ferraro che nel mese di febbraio ne ha completamente ristrutturato i locali e che serve la parte periferica della città.

Il Crai Extra, si legge nella nota diffusa dall’azienda, seleziona prodotti che valorizzano le eccellenze locali, referenze a filiera controllata e garantita, grande attenzione all’healthy food. Il supermercato dispone di un parcheggio esterno gratuito.