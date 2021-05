Ricavi consolidati in crescita per 2,1 milioni di euro (pari a 42,3 milioni) +5,2% rispetto ai dati consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio precedente (40,2 milioni), ebitda consolidato pari a circa 2 milioni, raddoppia rispetto al 2019, quando ammontava a 1 milione, (risultato normalizzato dagli oneri non ricorrenti), risultato netto consolidato negativo per 2,6 milioni, di cui 2,4 milioni derivanti da svalutazioni di avviamenti e svalutazioni di crediti e in miglioramento rispetto ai -3 milioni dei dati consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio precedente (normalizzati dagli oneri non ricorrenti). È quanto emerge dai risultati al 31 dicembre 2020 di Giglio Group approvati dal cda

In una nota della società si legge che «il risultato netto della società capogruppo è negativo per Euro 8,4 milioni ma, al netto delle svalutazioni effettuate sulla società Giglio TV Hong Kong e per effetto dell’incertezza dettata dalla Pandemia Covid 19, ammontanti ad Euro 8,9 milioni, risulterebbe positivo per 0,5 milioni di Euro».

Il cda conferma di «aver rilevato una situazione di diminuzione del capitale sociale per perdite rilevante ex art. 2446, comma 1, c.c.. e l’intenzione di esercitare la delega per la parte residua dell’aumento di capitale deliberato in data 12 novembre 2020 dall’assemblea degli azionisti, con riguardo alla quale il socio di maggioranza, Meridiana Holding, garantisce il 50% dell’aumento di capitale».

L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il 21 giugno prossimo.