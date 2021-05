Giglio Group, attiva nella progettazione e gestione di piattaforme di e-commerce, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha siglato un accordo con la società Imagro per la distribuzione, in esclusiva per l’Italia, dei tamponi rapidi di autodiagnosi “Boson Rapid SARS-Cov-2 Antigen Test”.

«Siamo felici di inserire nella nostra offerta un prodotto, autorizzato e registrato dal ministero della Salute, unico nel suo genere, che può contribuire in maniera rapida, semplice ed efficace al contenimento della pandemia», ha commentato il presidente Alessandro Giglio.

«La richiesta dei tamponi rapidi di autodiagnosi è molto alta e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi, quando sarà importante monitorare l’andamento pandemico durante il perfezionamento della fase vaccinale. Prevediamo una rapida e ampia distribuzione del prodotto», conclude Giglio.