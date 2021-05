Anche l’ospedale Galliera di Genova celebra la Giornata per l’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per il 5 maggio.

Ogni anno l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) promuove, il 5 maggio, la Giornata per l’igiene delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. In particolare, durante l’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in corso, è di cruciale importanza lavarsi correttamente le mani a casa, nei luoghi di cura, in comunità, al fine di evitare il contagio, ridurre la trasmissione del virus e limitare il rischio di co-infezione con altri microrganismi.

Ognuno di noi, svolge un ruolo importante nella prevenzione delle infezioni: lavarsi le mani, oggi più che mai, si conferma un gesto efficace di prevenzione e di grande responsabilità individuale. Tenere le mani pulite quindi diventa un gesto d’amore nei nostri confronti e di chi ci sta intorno.

L’Oms ha scelto come data il 5 maggio, il quinto giorno del quinto mese dell’anno, per ricordare i cinque momenti fondamentali per l’igiene delle mani nelle attività sanitarie e assistenziali, per il personale e tutti coloro che assistono i pazienti:

1) prima del contatto con il paziente;

2) prima di una manovra asettica;

3) dopo l’esposizione a un liquido biologico;

4) dopo il contatto con il paziente;

dopo il contatto con ciò che è intorno al paziente.

Al Galliera un box didattico per la formazione/addestramento alla frizione delle mani con prodotto a base alcolica, come indicato dalle linee guida dell’ Oms, è stato allestito nell’ingresso principale dell’ospedale (via Volta 6), dove quattro infermieri specialisti nel Rischio Infettivo si alterneranno dalle 8 alle 18 in linea con l’orario di apertura del centro vaccinale.

Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle regole anti Covid-19, l’evento è rivolto agli utenti già vaccinati e care-giver in attesa del quarto d’ora post vaccinale.

Al termine della “presentazione” verrà regalata agli utenti una confezione spray di soluzione alcolica utilizzabile per igiene delle mani.

Inoltre sono stati affissi poster e locandine illustrative sulla Giornata mondiale dell’igiene delle mani. Tra le varie iniziative è prevista anche una campagna d’informazione dedicata a tutti i dipendenti dell’ente attraverso la distribuzione presso la mensa aziendale di tovagliette monouso: “Seconds Save Lives – Clean your Hands”.