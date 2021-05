In arrivo 35 milioni di euro per il parco del Polcevera a Genova: con l’approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni, le risorse saranno destinate al Comune per il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area sottostante il viadotto Genova San Giorgio.

Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

«Si tratta di una decisione fortemente sostenuta dal governo per testimoniare la particolare vicinanza alla città ferita dal tragico evento dell’agosto 2018 − ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini − Un passo importante per ristabilire la connettività di quell’area con il resto della città e dare a Genova e ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati all’innovazione e alla socialità».

Si tratta di risorse che consentono di avviare una profonda operazione di rigenerazione urbana, in accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci, creando il “Parco di Polcevera”, un’area di ricreazione, educazione, sport e luoghi di incontro sociale e culturale in un’ottica di sostenibilità ambientale.

“L’approvazione dell’emendamento al decreto Sostegni che destina le risorse residue della costruzione del nuovo ponte per la rigenerazione dell’area sottostante l’infrastruttura, presentato anche dalla senatrice Roberta Pinotti, rappresenta il risultato di un importante e attento lavoro di collaborazione tra il territorio, soprattutto quello della val Polcevera che più di ogni altro ha subito le drammatiche conseguenze del crollo del Morandi, le nostre istituzioni locali, gli eletti genovesi e liguri in Parlamento e il governo”, è il commento dei gruppo Pd nel Comune di Genova.

«Credo che sia un buon primo risultato dopo molti emendamenti presentati da Regione Liguria al decreto Genova − osserva il governatore ligure Giovanni Toti − per consentire di recuperare le risorse rimaste in cassa dalla fase di emergenza e poi di ricostruzione del viadotto. Da parte del governo è certamente una risposta positiva che consentirà di avviare opere importanti per la val Polcevera».

