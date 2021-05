Si è svolta oggi la videoconferenza con la sottosegretaria del ministero del Lavoro Tiziana Nisini (proposta dal Senatore Paolo Ripamonti) sul tema delle Funivie spa.

In particolare, in considerazione delle competenze specifiche del ministero, si è concordato sulla necessità di individuare in tempi brevi l’intervento normativo in cui inserire la possibilità di utilizzare i fondi destinati alla Cigs per aree di crisi complesse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in scadenza a novembre 2021 in attesa della ripresa dell’attività.

In una nota Simone Pesce, responsabile Cisl Savona e Danilo Causa, responsabile territoriale Fit Cisl Liguria, sottolineano: “L’occasione è stata importante anche per sottolineare l’importanza strategica dell’impianto e per concordare sul fatto che l’approvazione dell’ordine del giorno AS 2144 che impegna il governo a nominare un nuovo commissario per la gestione governativa delle Funivie rappresenta un significativo riconoscimento all’utilità dell’infrastruttura e una speranza per il futuro della stessa”.