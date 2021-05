“Sponsorizzazioni e ADV (Advertising): a cosa servono e quali sono gli strumenti di ricerca per aiutare l’impresa ad espandersi in maniera localizzata” è il titolo del webinar organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare imprese e lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web.

L’appuntamento, gratuito, è per lunedì 17 maggio dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Enrico Molinari. L’incontro punta a fornire una bussola per orientarsi sul web e per prendere la giusta direzione nelle scelte di investimento pubblicitario sui territori di riferimento. Per le imprese, micro e piccole in particolare, è oggi indispensabile definire i giusti obiettivi di marketing per le vendite, conoscere Google Ads per sviluppare strategie di espansione localizzata, scegliere canali di comunicazione e strumenti corretti con cui farsi trovare per far crescere i fatturati ed individuare il giusto consumatore per raccontargli con annunci efficaci online la propria offerta commerciale.

L’accesso al webinar è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona con iscrizione da effettuare attraverso questo form