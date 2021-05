Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.

Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la presenza del Palazzo de Marini, che nel 2006 è stato inserito dall’Unesco nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova divenuti patrimonio dell’Umanità e di Palazzo Casareto de Mari, incluso nel volume “Palazzi di Genova” (1622), realizzato da Pietro Paolo Rubens.

Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.

Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore liguri e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di Adsi Liguria al seguente link:

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#liguria

Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di Adsi ai riferimenti in calce.

Di seguito l’elenco delle aperture previste:

Provincia di Genova: Loggiato di Villa Sauli, Genova; Palazzo Casareto de Mari detto del Melograno, Genova; Palazzo Croce, Genova; Palazzo del Cardinale Cybo, Genova; Palazzo della Meridiana, Genova; Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova; Palazzo Squarciafico, Genova; Villa Spinola Grillo, Genova; Villa Spinola Dufour, Genova:

Provincia della Spezia: Villa La Contessa, La Spezia; Eremo della Maddalena, Monterosso al Mare; Villa Pratola, Santo Stefano di Magra.

In particolare, sono previste le seguenti attività:

A Palazzo Squarciafico, visita guidata ai saloni che compongono il primo piano nobile, affrescati da Ottavio Semino (1530-1604), che ha curato anche i decori della facciata raffiguranti scene tratte dall’Eneide e dalla mitologia classica. Al Loggiato Sauli, visita del giardino all’italiana con grotta e grotteschi e aperitivo offerto ai convenuti. A Villa Spinola Grillo, concerto di musica cameristica alle ore 16. A Palazzo Nicolosio Lomellino, visita guidata alla mostra “Cinque famiglie, cinque storie, una dimora affascinante: Palazzo Lomellino di strada nuova” e visita al giardino segreto. A Palazzo del Cardinale Cybo, visita dello scalone con le statue e del cortile dell’edificio. All’Eremo della Maddalena è prevista una visita guidata. L’iniziativa ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per L’unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). American Express ha forn ito un contributo alla realizzazione dell’evento.