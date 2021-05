Il sindaco di Genova Marco Bucci commenta l’approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni con il quale vengono destinati 35 milioni di euro al Comune di Genova per il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area sottostante il Ponte Genova San Giorgio.

«Un’ottima notizia per tutta la città ed in particolare per la Valpolcevera. Il nostro grazie va al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, con cui in questi mesi ci siamo confrontati diverse volte sull’argomento, al viceministro Alessandro Morelli e all’onorevole Edoardo Rixi, che ha attivamente sostenuto la nostra proposta, partecipando a tutte le fasi del grande lavoro che è servito per ottenere questo importante risultato. Il nostro primo impegno sarà quello di lavorare sulla completa realizzazione del Memoriale dedicato alle vittime della tragedia di ponte Morandi, in stretto accordo con le famiglie, con la promessa di posare la prima pietra dell’opera il 14 agosto 2021».

Bucci si ritiene fiducioso di poter andare avanti con tutto il lavoro previsto nel progetto dell’architetto Boeri, compresa la realizzazione del Cerchio rosso. «Siamo confidenti che possa essere possibile avere la completa assegnazione delle risorse entro la fine dell’anno».