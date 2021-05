«Oggi penso che raggiungeremo una media del 33% della popolazione vaccinata in Liguria, contro un 28% circa della media italiana».

Lo ha affermato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, questa mattina, a Rapallo, in occasione della cerimonia per l’avvio dei lavori di ricostruzione del porto.

«Penso che il governo da qui a qualche giorno allenterà le misure – ha proseguito Toti – L’ho chiesto in Conferenza delle Regioni e l’ho chiesto al presidente del Consiglio. Non perché qui in Liguria siamo degli sconsiderati, quando c’era bisogno di chiudere abbiamo chiuso, ma quando c’è bisogno di ripartire dobbiamo avere il coraggio di farlo. La Liguria ha bisogno di ripartire, lo dimostrano anche gli investimenti che si stanno facendo sul territorio».