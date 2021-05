Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Liguria, insieme a Confindustria EU, organizza il webinar “Cosa può fare Confindustria EU per le PI liguri”. L’evento online è in programma mercoledì 26 maggio dalle 16,30 alle 17,30.

Dopo i saluti del presidente del Comitato Regionale Ligure Renato Goretta, interverrà Matteo Borsani, direttore Affari Europei, delegazione di Confindustria presso l’EU. Seguirà Gaia della Rocca, EU Senior Advisor con l’intervento “L’azione di Confindustria a livello europeo per le PMI”. Infine, Cristina Scarfia, EU Senior Advisor Delegazione degli industriali EU, con “Le attività della Delegazione di Bruxelles”.

«L’incontro Confindustria EU, oggi più che mai, rappresenta un passaggio essenziale per pensare al futuro delle nostre aziende – dichiara Goretta – Conoscendo bene le competenze, l’esperienza e la disponibilità al confronto dei nostri funzionari a Bruxelles- Confindustria è rappresentata a Bruxelles dal 1958- sono certo che gli imprenditori che parteciperanno al webinar del 26 maggio avranno, oltre alle informazioni necessarie per conoscere cosa fa e cosa può fare Confindustria EU per le nostre Imprese, anche stimoli per nuove visioni e nuove iniziative».

L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed è gratuito.

Si svolgerà in modalità meeting su piattaforma Zoom. Per ricevere le credenziali di accesso al meeting è necessario confermare la propria partecipazione a: tanzi@confindustriasp.it.