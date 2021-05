Coprifuoco spostato alle 23 da mercoledì. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. Dal 21 giugno ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa sarebbe questa la scansione temporale proposta dalla cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso, mentre i matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass” ossia la certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

La Liguria entrerebbe in zona bianca dal 7 giugno, se il trend dei contagi proseguisse in questa maniera. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) senza coprifuoco.

Le palestre dovrebbero riaprire il 24 maggio, mentre le piscine al chiuso il primo luglio. L’apertura dei parchi tematici è prevista il 15 giugno.

Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio.

Per quanto riguarda casinò, sale giochi, scommesse e bingo, prevista la riapertura il primo luglio.

Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese.

Dal primo luglio riprenderanno in presenza i corsi di formazione, pubblici e privati.