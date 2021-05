Confindustria La Spezia ha appreso con favore la notizia dell’inserimento del progetto della galleria di valico sulla Linea Ferroviaria Pontremolese nel nuovo contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana.

“La nostra Associazione – si legge nella nota – ritiene da sempre che l’ultimazione della Linea Pontremolese sia fondamentale non solamente per le attività economiche legate al porto ed alla logistica, ma per lo sviluppo sociale e demografico di tutti i territori interessati.

Confindustria La Spezia ritiene inoltre essenziale l’avvenuto inserimento dell’opera nel decreto Semplificazioni poiché questo comporta un impegno certo da parte del governo nella progettazione di tale fondamentale infrastruttura.

“Non va dimenticato – scrive Confindustria – che l’importanza del completamento dell’opera deve essere analizzata sotto un duplice aspetto: nell’indispensabile ruolo di connessione con il corridoio Scan-Med, che ci conduce direttamente verso l’Austria e il mercato mitteleuropeo e nel reinserimento della stessa all’interno delle Reti Ten-T (reti trans-europee di trasporto) entro il 2023”.

Confindustria riconosce l’impegno profuso in questi anni da Piergino Scardigli che ha sempre cercato con forza di ottenere consenso e di portare a compimento la finalizzazione della progettazione dell’opera proprio in considerazione dell’importanza che essa riveste per il territorio.

Confindustria La Spezia ribadisce la propria disponibilità a collaborare con gli Enti preposti a qualsiasi azione finalizzata a velocizzare l’avvio dei lavori e utile a creare le condizioni necessarie per giungere alla realizzazione dell’infrastruttura.