Si avviano alla conclusione i cinque interventi di messa in sicurezza nel Comune di Cogorno, finanziati da Regione Liguria attraverso l’O.C.P.C. n.558/2018 (del Dipartimento di protezione Civile) relativa agli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio regionale il 29 e 30 ottobre 2018.

Il finanziamento della Regione è stato di 481.500 euro. Si tratta di interventi di messa in sicurezza dei tratti di strada interessati a dissesti di tipo idrogeologico a Cogorno in via della Madonnetta, in via Costigliolo, in via Maggiolo, in via Benedetto Chiappe e in via al Campanile.

I lavori sono iniziati nel settembre 2020 e hanno previsto il consolidamento, la messa in sicurezza e l’allargamento della sede stradale e l’installazione di barriere di protezione; completati gli interventi di via al Campanile, via della Madonnetta e via Costigliolo, i restanti sono in imminente ultimazione.