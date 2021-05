Il Comune di Chiavari attiva un servizio dedicato al rilascio delle credenziali Spid nella sede dell’Informagiovani, in via Gagliardo 10/A.

È necessario prenotare un appuntamento al numero 0185-306814 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), e recarsi allo sportello Informagiovani muniti di un documento di identità valido, della tessera sanitaria, di un’email personale e di uno smartphone.

Gli operatori assisteranno l’utente in tutti i passaggi per creare le credenziali Spid ed effettueranno la certificazione dell’identità della persona come soggetto autorizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.