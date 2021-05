In arrivo diverse novità per i parcheggi a pagamento cittadini a Chiavari. Con il via libera da parte della giunta comunale, l’attivazione estiva degli stalli blu per l’anno in corso partirà dal 1 giugno e si concluderà il 30 settembre.

Entreranno in funzione anche le aree acquisite in comodato gratuito dalla fondazione Torriglia e nella zona adibita a deposito imbarcazioni attigua a piazza Ravenna, una volta liberata e sistemata, verranno istituiti nuovi parcheggi.

«Nell’ottica di introdurre progressive agevolazioni per la sosta dei cittadini chiavaresi, come previsto dal programma elettorale − fa sapere l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli − in via sperimentale verrà attivata per tutti i residenti una tariffa estiva agevolata, già prevista in alcuni tratti, nell’area del lungomare compresa tra piazza Ravenna e Preli, al costo di 1 euro al giorno o 30 euro al mese, applicabile unicamente per i veicoli di proprietà, uno per nucleo familiare. Inoltre, tale iniziativa è stata estesa anche alle strutture alberghiere, con la possibilità di acquisire un massimo di 3 abbonamenti».

Per ricevere maggiori informazioni e attivare gli abbonamenti per residenti è necessario recarsi negli uffici di Marina Chiavari presenti al Park Cattaneo.