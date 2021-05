Brugnato 5Terre Outlet Village in seguito alla decisione del governo di permettere le aperture di outlet e centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, torna al calendario di aperture tradizionale, dal lunedì alla domenica. A partire dal 22 maggio si potrà quindi tornare a fare shopping in tutta sicurezza tra le vie dell’Outlet Village ligure tutti i giorni della settimana (dalle 10 alle 20).

La riapertura nei weekend coinciderà con la partenza della Black Week, la speciale promozione che permetterà a tutti i visitatori, da lunedì 24 maggio a domenica 30, di effettuare i propri acquisti usufruendo di sconti fino al 50% sul prezzo outlet.

Saranno mantenute le misure come la continua sanificazione della struttura, l’applicazione dei percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine, necessarie per accedere ai negozi, all’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante.