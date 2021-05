Seduta condotta con cautela e chiusa con variazioni frazionali in ordine sparso per le borse europee, con Wall Street che procede incerta. Francoforte segna + 0,18%, Parigi -0,28%, Londra -0,31%. Sostanzialmente stabile Milano con Ftse Mib +0,01%, Ftse Italia All Share -0,01%, Ftse Aim Italia +0,49%. In moderata contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 108 punti (variazione-2,40%, rendimento Btp 10 anni+0,91%, rendimento Bund 10 anni-0,16%).

A Piazza Affari il maggior rialzo sul Mib è di Bper Banca +2,21%, il maggior ribasso di Unipol (-2,25%)

Seduta in lieve rialzo per l’euro/dollaro Usa, che avanza a quota 1,224.

L’oro prosegue gli scambi a + 0,63%. In lieve rialzo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 66,05 dollari per barile.