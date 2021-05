Borse europee in cauto rialzo, dopo il pessimismo di ieri che aveva portato a una chiusura debole e in ordine sparso: oggi il piano da 6 mila miliardi di dollari annunciato dal presidente Usa Joe Biden e il calo dei casi di Covid in Europa e negli Stati Uniti hanno incoraggiato gli investitori: Parigi segna +0,75%, Francoforte +0,74%, Madrid +0,41%. Soltanto frazionale l’aumento per Londra (+0,02%). Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib +0,45%, Ftse Italia All Share +0,54%, Ftse Aim Italia +0,34%. In moderata contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 105 punti (variazione-1,77%, rendimento Btp 10 anni +0,86%, rendimento Bund 10 anni -0,18%)

A Piazza Affari Nexi (+2,36%) ha chiuso in testa al Mib in una giornata positiva per il settore dei servizi finanziari in tutta Europa. Male Tenaris (-1,06%) e Saipem (-0,97%), a causa della volatilità del prezzo del petrolio.

In chiusura dei mercati europei, il contratto sul Wti consegna luglio si attesta a 67,08 dollari al barile (+0,34%) e quello di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord a 69,79 dollari (+0,48%).

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,2193 dollari (1,217 in avvio e 1,219 ieri in chiusura) e 133,9685 yen (133,83 e 133,81), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,867 (109,91 e 109,72).