Borse europee in rialzo, spinte da Wall Street dove salgono i titoli dei tecnologici sul Nasdaq, e da alcune buone trimestrali. Londra segna +1,68%, Madrid +1,56%, Parigi +1,4%, Francoforte +2,12%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +1,86%, Ftse Mib +2,03% , Ftse Aim Italia +0,74%. Lo spread Btp/Bund è attestato su 107 punti (variazione +1,72%, rendimento Btp 10 anni +0,84%, rendimento Bund 10 anni -0,23%)

A Piazza Affari gli investitori hanno premiato Stellantis (+7%) per i ricavi trimestrali superiori alle attese, così come Cnh (+5,27%), che conferma la guidance per quest’anno, e in genere chi conferma o rialza i target del 2021. Bene anche Tenaris (+4,48%) in scia al comparto petrolifero. Deboli le utility, considerate troppo difensive in questo fase di ottimismo, con Italgas -0,44%, Hera (+0,24%), Terna (-0,03%) e Tim (-0,6%). Fuori dal listino principale, prosegue l’effetto dell’ingaggio di Josè Mourinho sull’As Roma (+9,2%).

Sul mercato valutario, l’euro è in flessione e tratta a 1,2006 dollari (da 1,2019 ieri in chiusura), mentre il rapporto tra euro e yen è a 131,11 (131,32). Dollaro/yen in calo a 109,22 (da 109,31).

Il prezzo del petrolio guadagna oltre un punto percentuale a 66,4 dollari al barile nella consegna giugno del Wti e a 69,7 dollari per il Brent di luglio.