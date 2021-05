Chiusura debole e contrastata per le principali borse europee, con Milano nettamente positiva grazie al buon andamento della campagna di vaccinazione. Parigi segna + 0,69%, Londra -0,1%, Francoforte -0,28%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib +1,12%, Ftse Italia All Share +1,07%, Ftse Aim Italia +0,84%. In moderata contrazione lo spread Btp/Bund, a 106 punti (variazione -0,83%, rendimento Btp 10 anni+0,89%, rendimento Bund 10 anni-0,17%).

La forza della ripresa Usa continua a sostenere i mercati europei, che pero’ perdono slancio nel finale e chiudono in ordine sparso.

A Piazza Affari guida la classifica del Mib la galassia Agnelli con Cnh (+5,03%) e Stellantis (4,09%). In fondo Recordati (-1,35%) e le utility.

Sul mercato dei cambi, l’euro è stabile a 1,219 dollari (contro 1,220 ieri in chiusura) e 133,81 yen (133,15), mentre il rapporto dollaro/yen e’ a 109,72 (109,08).

In modesta ripresa il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti sale dello 0,2% a 66,3 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent guadagna lo 0,1% a 68,9 dollari.