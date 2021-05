Decisi i lavori che a breve interesseranno il Teatro Rina e Gilberto Govi a Bolzaneto. Il restyling comprenderà la sostituzione delle sedute, gli adeguamenti antincendio, il rifacimento della pavimentazione, un nuovo impianto elettrico, nuovi tendaggi e nuovo palcoscenico.

«Un risultato raggiunto grazie all’ottimo lavoro di squadra con i gestori del Teatro con l’obiettivo comune di aprire in autunno per la nuova stagione un luogo simbolo dell’aggregazione e della vita culturale della Val Polcevera», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi.

La ristrutturazione del teatro, gestito dall’Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi, ha un costo di circa 180 mila euro, risorse reperite in parte con accordo quadro e in parte da una variazione al piano degli investimenti, per quanto riguarda la parte degli arredi.