Sono 133 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 100.661 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 2.706, 271.858 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.407, in totale 1.213.221 da inizio emergenza.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1: 24

Savona Asl 2: 22

Genova: 63 (di cui 59 in Asl 3 e 4 in Asl 4)

La Spezia Asl 5: 24

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 4.984 persone (-106), di queste 469 (-27) sono in ospedale (di cui 54, tre in meno, in terapia intensiva) e 3.812 in isolamento domiciliare (-237).

I guariti totali sono 91.441 (+230); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nove i decessi.

data decesso sesso età luogo decesso 1 09/01/2021 F 97 ASL5 2 04/05/2021 M 89 E.O. Galliera 3 05/05/2021 M 88 ASL 1 – Ospedale Santa Corona 4 05/05/2021 M 70 E.O. Galliera 5 05/05/2021 M 85 San Martino 6 05/05/2021 M 73 San Martino 7 05/05/2021 M 76 ASL 2 – Ospedale San Paolo 8 06/05/2021 M 73 ASL 5 – Ospedale Sarzana 9 06/05/2021 F 89 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi

Il numero dei morti è arrivato a 4.236.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 79 (-6), 8 in terapia intensiva

Asl 2: 78 (-3), 7 in terapia intensiva (-1)

San Martino: 76 (-3), 18 in terapia intensiva (0)

Galliera: 59 (0), 4 in terapia intensiva (0)

Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Gaslini: 3 (-3), 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 91 (-4), 6 in terapia intensiva (-1)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 26 (-5), 2 in terapia intensiva (-1)

Asl 4 Lavagna: 0 (0)

Asl 4 Rapallo: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 57 (-2), 9 in terapia intensiva (0)

Asl 5 La Spezia: 0 (0), 0 in terapia intensiva (0)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 637 (-33)

Savona: 817 (0)

Genova: 2.649 (-65)

La Spezia: 614 (0)

Fuori regione: 91 (-2)

Altro o in fase di verifica: 176 (-6)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 4.969 (-273)

Asl 1: 1.034 (-66)

Asl 2: 1.107 (-86)

Asl 3: 1.759 (-145)

Asl 4: 346 (+3)

Asl 5: 723 (+21)

Dati 07/05/2021 ore 16:00

763.700 Consegnati (fonte governativa) 692.662 Somministrati 91% Percentuale vaccini somministrati su consegnati