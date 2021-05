La rimozione di quasi tutti i cantieri autostradali sulla rete ligure dalle 14 di venerdì 7 maggio al lunedì mattina successivo. Questo l’esito dell’incontro che si è svolto oggi convocato da Regione Liguria con tutte le concessionarie autostradali Autostrade per l’Italia, Salt e Autofiori, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e degli assessori alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e ai Trasporti Gianni Berrino.

Autostrade per l’Italia

A12 – dalle 14 di venerdì a lunedì mattina smontato il cantiere tra Recco e Genova Nervi; da sabato mattina a lunedì mattina smontato il cantiere tra Sestri Levante e Lavagna.

A10 – dalla sera di giovedì 6 maggio a lunedì mattina smontato il cantiere tra Pegli e Prà

A26 – liberata completamente la tratta dai cantieri dalle 14 di venerdì a lunedì mattina

A7 – saranno garantite le due corsie per senso di marcia per flussi prevalenti: in direzione sud due corsie libere dai cantieri dalle 14 di venerdì e in direzione nord due corsie percorribili domenica 9 maggio.

Autofiori

A10 – dalle 14 di venerdì a lunedì mattina smontati tutti i cantieri tra Savona e Andora, con 4 corsie interamente percorribili. Rimane il cantiere a Pietra Ligure, con la possibilità, in funzione dei flussi di traffico, di sospendere la lavorazione.

A6 – rimozione da sabato mattina del cantiere sul viadotto Lodo in direzione Torino a seguito del collaudo programmato per venerdì notte. Domenica la tratta in direzione nord sarà libera sulle due corsie; rimane il cantiere nella galleria Bricco tra Savona e Altare in direzione nord.

Salt

A12 – Rimosso nei week end (fino a fine lavori) il cantiere con scambio di careggiata fra Brugnato e La Spezia; saranno mantenuti gli altri cantieri lungo la tratta Sestri Levante-Sarzana, di cui è prevista la conclusione definitiva entro il 15 giugno, al netto delle rampe in fase di realizzazione a Ceparana. Sono stati concordati un monitoraggio costante dei flussi di traffico nel fine settimana e l’implementazione del servizio di rimozione per poter intervenire tempestivamente in caso di disagi o code.

«Come era prevedibile – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – la grande voglia di evasione degli italiani si è riversata sulla rete autostradale ligure fin dal primo week end di riapertura, decisa dal governo con qualche giorno di anticipo. È chiaro che la ripartenza del Paese non può e non deve inchiodarsi in autostrada e i disagi che si sono verificati sono del tutto insostenibili. Per questo ho chiesto a tutte le concessionarie di attuare il piano straordinario di smobilitazione dei cantieri che avevamo già concordato, anticipando le rimozioni già da venerdì pomeriggio e mantenendo la rete libera fino a lunedì mattina. Serve un segnale forte, questa situazione dev’essere recepita dalle concessionarie come una priorità assoluta. Monitoreremo attentamente come andrà il prossimo week end e ci rivedremo all’inizio della prossima settimana per una valutazione dei flussi di traffico e le decisioni per le settimane future».