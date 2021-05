«Nessuno ha parlato di una ripresa dei cantieri autostradali ad agosto. Certamente c’è una richiesta, che verrà presentata martedì nella riunione col ministero e Aspi, diversa rispetto alla valutazione della Regione (che era quella di avere da metà giugno a settembre cantieri smontabili), che prevede di poter ricalare alcuni cantieri ritenuti decisamente impattanti, per non ingolfare troppo la ripresa di settembre-ottobre. Lo valuteremo, caso per caso, ma dovremo fare riunioni settimanali».

Lo ha detto l’assessore regionale alla Viabilità Giacomo Giampedrone, a proposito della rivalutazione del piano di riduzione dei cantieri sulla rete autostradale ligure in estate, oggi a margine dell’inaugurazione delle nuove aiuole in viale Brigate Partigiane a Genova.

«Per ora procediamo con il nostro traguardo, che è quello di arrivare al 15 di giugno con l’alleggerimento ogni fine settimana dei cantieri, al netto di quello di Pegli-Prà − spiega Giampedrone − Cantiere che torna con un progetto sperimentale che, se non dovesse dare risultati positivi, verrà ritarato la settimana successiva. Così dovremmo fare per tutta l’estate, a un patto però: che a ottobre venga data una priorità agli interventi, in modo che questi non partano tutti insieme dall’1 del mese. Perché è evidente che quello che è stato fatto in un periodo pandemico, non può più essere compatibile con una vita normale, che auspichiamo possa ritornare da ottobre in poi».