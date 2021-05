Autostrada dei Fiori informa che, per ridurre i disagi alla propria clientela durante i weekend primaverili/estivi caratterizzati da un forte incremento del traffico, già dal prossimo fine settimana, per assicurare la massima capacità dell’infrastruttura, aprirà al traffico la seconda corsia disponibile, normalmente impegnata in attività di cantiere.

Le tratte sono quelle interessate dai lavori relativi alla posa delle barriere acustiche di Pietra Ligure (in l’A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure direzione Ventimiglia), all’adeguamento del viadotto Funivia e della galleria Bricco (in l’A6 tra Savona ed Altare, direzione Torino) e all’adeguamento del viadotto Borio (A6 tra Ceva e Niella Tanaro nella direzione di traffico prevalente: venerdì, sabato e domenica sino alle 15 in direzione Savona e dalle 15 della domenica alle 15 del lunedì in direzione Torino).

Per questo, a partire da questa notte, oltre 200 addetti saranno all’opera per riconfigurare tali cantieri effettuando lavorazioni che richiedono la chiusura delle seguenti tratte elementari:

In A6:

– dalle 21 di martedì 11 maggio alle 6 di mercoledì 12 maggio chiusura della tratta Savona – Altare e della tratta Ceva – Niella Tanaro direzione Torino;

– dalle 21 di mercoledì 12 maggio alle 6 di giovedì 13 maggio chiusura della tratta Ceva – Niella Tanaro in entrambe le direzioni;

– a partire dalle 21 di giovedì 13 maggio alle 6 di venerdì 14 maggio chiusura della tratta Savona – Altare in direzione Torino;

– a partire dalle 21 di venerdì 14 maggio alle 6 di sabato 15 maggio chiusura della tratta Savona – Altare in direzione Torino;

In A10:

– dalle 21 di mercoledì 12 maggio alle 5 di giovedì 13 maggio chiusura della tratta Finale Ligure – Pietra Ligure in direzione Ventimiglia;

– dalle 21 di giovedì 13 maggio alle 5 di venerdì 14 maggio chiusura della tratta Finale Ligure – Pietra Ligure in direzione Ventimiglia.

Proseguirà la chiusura della rampa di uscita alla stazione di Pietra Ligure per i veicoli provenienti da Savona per tutto il mese di maggio, salvo imprevisti, e le conseguenti agevolazioni tariffarie poste in essere da Autostrada dei Fiori.

Sul sito www.autostradadeifiori.it, sulle pagine Facebook e Telegram nonché tramite sms (mediante il servizio gratuito “sms informa” attivabile dal sito internet) è possibile ricevere informazioni e messaggi in tempo reale sullo stato della circolazione nelle tratte di competenza.