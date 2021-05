Si terrà domani l’incontro tra i sindaci del comprensorio ingauno per stilare un documento congiunto da inoltrare ad Anas con oggetto la sicurezza stradale dell’Aurelia bis che collega Albenga ad Alassio.

“I fatti di cronaca degli ultimi giorni, hanno evidenziato un problema che non può e non deve essere ignorato”, si legge nella nota del Comune di Albenga.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: «Quanto avvenuto lo scorso 5 maggio quando a seguito di un drammatico incidente due giovani hanno perso la vita, non deve più accadere. Gli ultimi fatti di cronaca hanno evidenziato la pericolosità di questo tratto di strada, per questo ho invitato i sindaci del comprensorio a partecipare a un incontro (in presenza o in videoconferenza) volto a stilare un documento condiviso da far pervenire ad Anas attraverso i canali ufficiali e istituzionali in modo da riuscire a dare voce al territorio attraverso i canali ufficiali e rendere ancor più forti le nostre considerazioni e richieste».