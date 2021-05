Un catalogo di formazione digitale a disposizione degli operatori della filiera della logistica e del Trasporto marittimo e terrestre è promosso da Federlogistica Service e Assagenti Servizi, a sostegno della formazione continua di settore, con la partnership tecnica di Consorzio Global.

Venti webinar su tematiche di interesse trasversale al settore, aventi come denominatore comune il tema delle competenze digitali per sostenere, in modo concreto, l’aggiornamento professionale dei lavoratori in vista della crescente istanza di digitalizzazione richiesta alle imprese e alle persone che vi lavorano.

Dalle analisi dei fabbisogni condotta sono state individuate 5 tematiche di interesse comune e trasversale – Linkedin, Social Media Manager, Gestione della sicurezza informatica, Lavorare da remoto, Presentazioni efficaci – su cui sono stati innestati percorsi formativi strutturati in “pillole formative”, brevi webinar della durata di un’ora e mezza ciascuno, con la possibilità di seguire l’intero percorso formativo.

Sono aperte le iscrizioni. Visiona la brochure allegata con il programma dei webinar e le date di realizzazione. Per maggiori informazioni contattare Assagenti Servizi – info@assagentiservizi.it – 010 591595 e Consorzio Global – training@consorzioglobal.com – 010 6445842 o visionare i corsi sulla piattaforma E-learning