È stato completato il ciclo vaccinale nelle rsa dell’Asl 2, con la somministrazione in totale di 5.823 dosi di vaccino suddivise tra 3.672 ospiti e 2.151 operatori, per un totale di 52 strutture distribuite nell’intero territorio provinciale.

La campagna vaccinale, organizzata e gestita dalla S.C. Assistenza Anziani e Disabili, diretta da Nadia Robutti, nei confronti degli ospiti e degli operatori delle strutture socio sanitarie territoriali per anziani e disabili, ha preso il via nella prima decade di gennaio.

Inoltre, dalla prima metà di aprile, sulla base della disponibilità di nuovi vaccini, la S.C. Assistenza Anziani e Disabili ha dato avvio anche alla seconda fase della campagna vaccinale nei confronti delle strutture socio sanitarie territoriali per anziani e disabili, con l’obiettivo di sottoporre a vaccinazione i nuovi ospiti delle strutture che non erano rientrati nella prima fase della campagna, così come eventuali nuovi operatori assunti in corso d’opera dalle strutture territoriali.

Quattro le squadre vaccinali coinvolte (per un totale di circa 20 operatori coinvolti), ciascuna delle quali composta da un medico, un farmacista, messo a disposizione dalla Farmacia Ospedaliera o Territoriale, due o più infermieri, indicati dalla Struttura Professioni Sanitarie (di cui uno dedicato, unitamente al farmacista, alle procedure di diluizione) e da un amministrativo.

Il lavoro delle squadre vaccinali si è interfacciato con la Farmacia Ospedaliera, che ha garantito giornalmente la disponibilità delle dosi vaccinali ed è stato supportato con l’organizzazione da remoto dalla S.C. Assistenza Anziani e Disabili.